Il giorno di Aska confermati i tre concentramenti | il percorso della manifestazione del 31 gennaio

Il 31 gennaio si terranno tre concentramenti in diverse città italiane, conferma Askatasuna. La piattaforma ha raccolto l’adesione di oltre 200 realtà tra bocciofile, centri sociali, circoli e comitati di quartiere. La risposta si diffonde da Nord a Sud, con gruppi di cittadini pronti a manifestare. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa dal centro sociale, che ha sottolineato la partecipazione delle diverse realtà.

Askatasuna chiama e la risposta arriva da ogni parte dello Stivale: "Hanno aderito alla piattaforma più di 200 realtà eterogenee, bocciofile, centri sociali, circoli, vari comitati di quartiere cittadini e nazionali", dichiarano dal centro sociale nel corso della conferenza stampa tenutasi.

