Il giorno del passaggio della fiamma olimpica | tappe mappa percorso e divieti

Il 9 gennaio, Genova e la Liguria ospitano il passaggio della fiamma olimpica, parte integrante della preparazione ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. In questa giornata si svolgeranno diverse tappe lungo un percorso definito, con specifiche norme e divieti per garantire la sicurezza di tutti. Di seguito, una mappa dettagliata e le informazioni principali sul percorso e le disposizioni in vigore.

Oggi, venerdì 9 gennaio, è il grande giorno del passaggio della fiamma olimpica a Genova (ma anche in Liguria), in vista dei giochi invernali di Milano Cortina 2026. Un lungo viaggio per l'Italia, partito lo scorso 4 dicembre, che copre in totale 63 giorni e 12mila chilometri. La cerimonia finale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico Leggi anche: Perugia, passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026: i divieti, il percorso e tutte le modifiche al traffico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 60 a Milano; La fiamma olimpica arriva a Genova: percorso, orari e divieti; Imola pronta ad accogliere la Fiaccola Olimpica di Milano Cortina 2026 il 6 gennaio; La Fiamma Olimpica a Bologna e Imola: i tedofori e le modifiche al traffico. Il giorno del passaggio della fiamma olimpica: tappe, mappa, percorso e divieti - Partenza in mattinata da Massa in direzione La Spezia, poi il viaggio lungo la Riviera di Levante raggiungendo Rapallo. genovatoday.it

