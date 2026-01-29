La storica fabbrica di Mongiana torna al centro dell’attenzione. La siderurgia calabrese, attiva già nel XVIII secolo, ha dato vita a una grande produzione di armi. In epoca borbonica, qui si realizzavano i fucili che equipaggiavano l’esercito del Regno delle Due Sicilie. Ora, quei pezzi di storia tornano a raccontare un passato di ferro e di battaglie.

La siderurgia calabrese, attiva dal XVIII secolo, fu alla base dello sviluppo di una moderna fabbrica di armi i cui fucili equipaggiarono l'esercito borbonico negli ultimi anni di vita del Regno delle Due Sicilie. Fu abbandonata nel 1864 per una scelta del governo postunitario. Acqua e legno di bosco: due elementi chiave che sino dai tempi più remoti costituiscono i requisiti necessari allo sviluppo dell’industria del ferro. Mongiana, piccolo centro del massiccio delle Serre calabre, li possedeva entrambi. Il terzo elemento per lo sviluppo di un’industria siderurgica era naturalmente la disponibilità di ferro, ed i rilievi dell’entroterra calabro ne erano ricchi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il «ferro di Calabria» e le ultime armi dei Borbone: la storia della fabbrica di Mongiana

