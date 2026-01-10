Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della CalabriaSospesa la circolazione ferro
Un terremoto di magnitudo 5,1 è stato rilevato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'evento sismico ha causato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nella zona. Le autorità monitorano la situazione e stanno predisponendo interventi di verifica per garantire la sicurezza delle aree interessate.
AGI - Un terremoto di magnitudo 5,1 eè stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'epicentro è stato individuato a 64,8 chilometri di profondità nel Mar Ionio. La scossa è stata avvertita anche nel Ragusano "La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni". Lo dice, intervenendo a Rainews, Domenico Cottarella, direttore della Protezione civile in Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina
Leggi anche: Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria
Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria; Forte scossa di terremoto al largo della Calabria, magnitudo 5,1; Terremoto nel Reggino, scossa di magnitudo 5.1 · ilreggino.it.
Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria - Un terremoto di magnitudo 5,1 eè stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud- msn.com
Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 5.1 avvertita anche in Sicilia - Epicentro in mare al largo della costa ionica, a 65 chilometri di profondità. altarimini.it
Terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria - Ipocentro a 65 chilometri di profondità, nessun danno segnalato. cosenzachannel.it
Una scossa di terremoto di magnitudo stimata 5.1 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio. Scossa avvertita anche a Taranto - facebook.com facebook
Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.