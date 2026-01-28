Don Pedro di Borbone invia aiuti concreti a Sicilia Calabria e Sardegna dopo il passaggio del ciclone Harry

Don Pedro di Borbone ha deciso di inviare aiuti concreti alle zone colpite dal ciclone Harry. La sua iniziativa si rivolge a Sicilia, Calabria e Sardegna, che hanno subito danni significativi. Il principe, che è anche Duca di Calabria e Gran Maestro dell’Ordine di San Giorgio, ha confermato la propria vicinanza alle comunità colpite. Ora, si attende come arriveranno i primi aiuti e quali saranno le risposte delle autorità locali.

S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria e Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, esprime la propria vicinanza alle comunità della Sicilia ionica, della Calabria e della Sardegna duramente colpite dal ciclone Harry. Nel messaggio ufficiale, il Gran Maestro sottolinea i danni ingenti a case e territori, pur risparmiando la vita umana, e annuncia l'impegno dell'Ordine a fornire aiuti concreti alle persone più bisognose, oltre alla vicinanza nella preghiera. L'Ordine Costantiniano segue con apprensione quanto accaduto e auspica un rapido miglioramento della situazione per le popolazioni siciliana, calabrese e sarda.

