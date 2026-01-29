N on è bastata una carriera all’insegna della “garbo-television” per proteggere Gerry Scotti dall’ondata di fango digitale che lo ha travolto nelle ultime ore. Il conduttore simbolo di Mediaset si è visto costretto a compiere un gesto estremo e inusuale per il suo profilo pacato: chiudere i commenti sul suo profilo Instagram da oltre 1,2 milioni di follower. Una mossa necessaria per arginare la violenza degli hater scatenata dalle illazioni di Fabrizio Corona nel suo format Youtube Falsissimo, che lo ha accusato di aver avuto dei flirt con le allora “Letterine” di Passaparola, famoso quiz Mediaset di inizio anni 2000. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il conduttore replica alle accuse di Fabrizio Corona. Ma la puntata di "Falsissimo" ha scatenato l'odio social

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Alfonso Signorini risponde alle recenti accuse di Fabrizio Corona, annunciando l'intenzione di intraprendere azioni legali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di Falsissimo

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Gerry Scotti replica a Corona: Rivelazioni false, mi sopravvalutano e nessuno ha pensato alle ragazze; Ranucci replica a Barbareschi: Dovrebbe restituire otto milioni di euro. Poi gli passa la linea; Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora.

Gerry Scotti replica alle accuse di Fabrizio Corona: la verità sulle LetterinePesantissime sono state le accuse da parte di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo nei confronti di alcuni protagonisti di Mediaset, tra cui il noto conduttore Gerry Scotti il quale ... notizie.it

Gerry Scotti replica a Fabrizio Corona: Notizie false e Letterine rispettateIl conduttore risponde alle pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona su presunti rapporti con le Letterine. Gerry Scotti ha sottolineato come le accuse ... alfemminile.com

#FabrizioCorona ringrazia i suoi follower dopo che l'ultima puntata di Falsissimo ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni in due giorni e per aver raggiunto un milione di iscritti al suo canale YouTube - facebook.com facebook

Gerry Scotti: "Le mie relazioni con oltre 30 Letterine Da Fabrizio Corona solo odio e falsità" x.com