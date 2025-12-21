La procura di Milano ci ha sequestato il materiale abbiamo dovuto rigirare la puntata di Falsissimo A casa mia 14 agenti alle sei di mattina ma non è un problema | così Fabrizio Corona
“Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”: Fabrizio Corona ha lanciato questa accusa ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del Grande Fratello. Secondo quanto detto dall’ex “Re dei Paparazzi” nella puntata del suo programma Youtube Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo”, Signorini avrebbe provato a sedurre e avrebbe avuto dei presunti rapporti sessuali con diversi uomini che poi sarebbero entrati nella casa del reality show di Mediaset. Corona parla di presunto “sistema Signorini”. E l’ex dei paparazzi ha annunciato che la seconda puntata de “Il prezzo del successo” sarà messa online lunedì 22 dicembre, sempre su Youtube. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona a “Falsissimo”
Leggi anche: Falsissimo, Fabrizio Corona urla alla censura: “Hanno provato a bloccarci, ma domani uscirà tutto”
