“Il sistema è che se non andavi a letto con lui non lavoravi in televisione”: Fabrizio Corona ha lanciato questa accusa ad Alfonso Signorini, direttore editoriale del settimanale “ Chi ” e conduttore del Grande Fratello. Secondo quanto detto dall’ex “Re dei Paparazzi” nella puntata del suo programma Youtube Falsissimo, intitolata “Il prezzo del successo”, Signorini avrebbe provato a sedurre e avrebbe avuto dei presunti rapporti sessuali con diversi uomini che poi sarebbero entrati nella casa del reality show di Mediaset. Corona parla di presunto “sistema Signorini”. E l’ex dei paparazzi ha annunciato che la seconda puntata de “Il prezzo del successo” sarà messa online lunedì 22 dicembre, sempre su Youtube. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La procura di Milano ci ha sequestato il materiale, abbiamo dovuto rigirare la puntata di Falsissimo. A casa mia 14 agenti alle sei di mattina ma non è un problema”: così Fabrizio Corona

Leggi anche: “Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona a “Falsissimo”

Leggi anche: Falsissimo, Fabrizio Corona urla alla censura: “Hanno provato a bloccarci, ma domani uscirà tutto”

