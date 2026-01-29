Il ’Comitato per il No’ schiera Rosy Bindi | Democrazia menomata se passa la riforma

Il dibattito sulla riforma della Giustizia si accende con il ‘Comitato per il No’ che coinvolge anche Rosy Bindi. La ex ministra avverte: “La democrazia si riduce se questa riforma passa”. Manca poco al referendum e il fronte del ‘No’ aumenta le sue prese di posizione, mentre la questione della giustizia resta al centro del confronto pubblico.

L'appuntamento referendario è dietro l'angolo con la riforma che tocca uno dei nodi più delicati dell'architettura istituzionale del Paese: la Giustizia. Un voto su una materia tutt'altro che semplice, tecnica nei contenuti e profonda nelle conseguenze. Per questo e per per affermare le ragioni del 'No' la Cgil di Siena ha organizzato un incontro pubblico. "La riforma colpisce al cuore una delle fondamenta della nostra democrazia: la separazione dei poteri – dichiara Rosy Bindi, promotrice Comitato 'Società civile per il No' al referendum costituzionale –. Tutte le democrazie nelle quali la magistratura non è autonoma e indipendente sono menomate.

Rosy Bindi assume un ruolo di rilievo nel Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, pur cercando di minimizzarne l'importanza.

Rosy Bindi torna sulla scena politica come volto di riferimento delle opposizioni nel fronte del no alla riforma Nordio.

