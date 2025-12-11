rosy bindi al vertice del comitato per il no la nuova vita della pasionaria della sinistra

Rosy Bindi assume un ruolo di rilievo nel Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, pur cercando di minimizzarne l'importanza. La sua presenza segna una nuova fase nella sua carriera politica, suscitando attenzione e curiosità sull'impatto che potrà avere in questa campagna.

«Ma non si starà parlando troppo di me? Io farò la mia piccola particina ». Rosy Bindi prova a sminuire il suo nuovo ruolo alla guida del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, ma la modestia regge fino a un certo punto. Perché, accanto a figure di primo piano come Giovanni Bachelet, l' Anpi, le Acli, la Cgil, il Nobel Giorgio Parisi e Benedetta Tobagi, il suo nome catalizza più attenzione di quanto lei voglia ammettere. Il telefono ha ricominciato a squillare senza sosta, giorno e notte, e quel suo carattere spesso definito "forte" — anche se quasi sempre bonario — riemerge insieme alla vecchia grinta.