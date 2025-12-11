Rosy Bindi al Vertice del Comitato per il No la nuova vita della pasionaria della sinistra
Rosy Bindi assume un ruolo di rilievo nel Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, pur cercando di minimizzarne l'importanza. La sua presenza segna una nuova fase nella sua carriera politica, suscitando attenzione e curiosità sull'impatto che potrà avere in questa campagna.
«Ma non si starà parlando troppo di me? Io farò la mia piccola particina ». Rosy Bindi prova a sminuire il suo nuovo ruolo alla guida del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere, ma la modestia regge fino a un certo punto. Perché, accanto a figure di primo piano come Giovanni Bachelet, l’ Anpi, le Acli, la Cgil, il Nobel Giorgio Parisi e Benedetta Tobagi, il suo nome catalizza più attenzione di quanto lei voglia ammettere. Il telefono ha ricominciato a squillare senza sosta, giorno e notte, e quel suo carattere spesso definito “forte” — anche se quasi sempre bonario — riemerge insieme alla vecchia grinta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Rosy Bindi Regionali 2010 in Lombardia.mov
Udite, udite: sarà Rosy Bindi a rappresentare il “no” al referendum sulla giustizia. Dopo Albanese, Salis, Soumahoro, ora cercano un altro testimonial per le loro campagne. Sono ridotti proprio male…. - facebook.com Vai su Facebook
Il Comitato per il No al referendum ha scelto come volto Rosy Bindi. Ricordo che il Presidente Berlusconi, a proposito della signora, diceva questo: Vai su X
Rosy Bindi al Vertice del Comitato per il No, la nuova vita della «pasionaria» della sinistra - Rosy Bindi prova a sminuire il suo nuovo ruolo alla guida del Comitato per il No al ... Da thesocialpost.it
Rosy Bindi al Vertice del Comitato per il No, la seconda vita della «pasionaria» (a titolo gratuito) - E poi aggiunge: «Io sono stata sempre di sinistra, sempre, anche nella Dc» ... Scrive roma.corriere.it