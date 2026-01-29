Il Comitato per il No propina solo bugie Leggendo la riforma lo si capisce subito

Il dibattito sulla riforma continua a far discutere. Secondo alcuni, il Comitato per il No diffonde solo false informazioni. Chi ha letto i testi originali e le modifiche si rende conto che si tratta di una campagna di disinformazione orchestrata dalla sinistra. La verità, dice chi ha analizzato i documenti, è ben diversa da quella che viene propagata in queste settimane.

Confrontando gli articoli originali con le proposte di modifica si scopre la campagna di disinformazione messa in atto a sinistra. I due più importanti privilegi della nostra esistenza sono vivere e poter scegliere. Una delle prossime scelte da fare è quella al referendum. Chi su esso ci mente, ci inibisce il secondo degli importanti privilegi detti. Permettetemi un suggerimento. Anziché farvi confondere dai logorroici dibattiti televisivi o dai commenti partigiani sulla carta stampata, leggete direttamente la riforma: è appena una pagina e mezza della Gazzetta ufficiale. Confrontate poi gli articoli originali e con quelli modificati.

