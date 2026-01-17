La riforma? Giusto dire no Il Comitato si presenta a Perugia
Il Comitato si presenta a Perugia per discutere della recente riforma della giustizia, definendola insufficiente e dannosa. La separazione delle carriere viene giudicata come un’illusione, mentre le modifiche apportate sembrano contraddire alcuni principi fondamentali della Costituzione, senza affrontare i problemi reali del sistema giudiziario italiano. Un confronto necessario per chiarire le implicazioni di questa proposta e le sue conseguenze.
La separazione delle carriere è "uno specchietto per le allodole". In una riforma che non risolve i problemi della giustizia italiana e, al contrario, interviene sul quanto stabilito dalla Costituzione. Il comitato "Giusto dire no" si presenta anche in Umbria. Ieri, alla sala dei Notari di Palazzo dei Priori, un incontro per presentare le ragioni del voto contrario al referendum sulla riforma. Tra i motivi per dire no, la divisione del Csm in due organismi e le nuove modalità per le individuazioni dei componenti. "Il sorteggio - spiega Laura Reale, componente del comitato e moderatrice dell’incontro di ieri insieme a Lidia Brutti - è di per sé una modalità che non dà garanzia al Csm. 🔗 Leggi su Lanazione.it
