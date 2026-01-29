Il Cfpa Casargo protagonista a Ristorexpo

Questa mattina, il Cfpa di Casargo ha conquistato l’attenzione a Ristorexpo 2026, la grande fiera di Erba dedicata a ristorazione e ospitalità. Centinaia di operatori del settore hanno assistito alle dimostrazioni e ai momenti di confronto organizzati dal centro di formazione, che continua a farsi notare come uno dei punti di riferimento per il settore.

Importante affermazione per il Cfpa di Casargo a Ristorexpo 2026, la storica manifestazione dedicata al mondo della ristorazione e dell'ospitalità, ospitata presso il complesso Lariofiere di Erba, che anche quest'anno ha richiamato centinaia di operatori del settore ho.re.ca. e migliaia di.

