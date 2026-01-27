Caffè del Caravaggio protagonista a Ristorexpo 2025 | innovazione sostenibilità e cultura dell’espresso

Caffè del Caravaggio sarà protagonista a Ristorexpo 2025, presentando innovazioni nel settore dell’espresso e promuovendo sostenibilità e cultura. La partecipazione rafforza il dialogo con operatori, clienti e partner nel settore della ristorazione e dell’ospitalità professionale.

Anche quest'anno Caffè del Caravaggio ha scelto Ristorexpo, la storica manifestazione dedicata alla ristorazione e all'ospitalità professionale, come palcoscenico ideale per presentare le proprie novità e rafforzare il dialogo con operatori del settore, clienti e potenziali partner. La fiera, punto di riferimento nella provincia di Bergamo, Como, Varese e Milano per ristoratori, baristi, hotelier e buyer, si conferma un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del mercato e sulle nuove tendenze del food & beverage. All'interno di questo contesto altamente qualificato, la presenza di Caffè del Caravaggio assume un valore strategico.

