Alimentazione salute e performance sportiva al summit del Cfpa Casargo

Il summit “Nutrire lo sport”, in programma il 22 gennaio presso l’auditorium del Cfpa di Casargo, si propone di approfondire il ruolo dell’alimentazione nella salute e nelle performance sportive. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi dell’evento, che riunisce esperti e professionisti del settore per discutere di strategie alimentari efficaci e sostenibili per atleti e appassionati.

È stato presentato ufficialmente in conferenza stampa il summit “Nutrire lo sport”, inprogramma giovedì 22 gennaio presso l’auditorium del Cfpa di Casargo. Unappuntamento di grande rilievo scientifico, formativo e istituzionale che chiude idealmente un percorso triennale fortemente voluto dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

