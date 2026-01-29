Perché il prezzo dell’oro continua ad aumentare

Negli ultimi mesi, il prezzo dell’oro continua a salire, anche in momenti in cui le borse sono stabili o in crescita. Di solito, il suo valore aumenta solo quando c’è crisi o panico tra gli investitori, ma questa volta il trend sembra diverso. Gli analisti cercano di capire cosa stia spingendo il metallo giallo verso nuovi record, mentre gli acquirenti continuano a comprarlo senza una ragione evidente.

Per il prezzo dell’oro le brutte notizie sono sempre buone, ma di questi tempi lo sono anche le belle notizie. Quando le minacce del presidente statunitense Donald Trump agli alleati europei si sono intensificate, il prezzo dell’oro è salito. Quando Trump ha fatto marcia indietro, è salito ancora. È già aumentato del 17 per cento nel 2026 e il 26 gennaio ha superato per la prima volta i cinquemila dollari all’oncia (28,34 grammi). Febbraio non è ancora cominciato e l’oro ha già superato quello che molti analisti prevedevano per la fine del 2026. Il suo valore è al centro del cosiddetto debasement trade, in cui gli investitori preoccupati dall’aumento della spesa pubblica, dall’instabilità geopolitica e dal crollo delle norme istituzionali vendono i titoli di stato e i dollari cercando rifugio in uno dei beni preziosi più antichi della civiltà umana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

