Intelligenza artificiale ecco perché gli architetti dell’AI sono stati scelti da Time come Persona dell’Anno 2025

Nel 2025, gli architetti dell'intelligenza artificiale sono stati eletti Persona dell'Anno da «Time». La decisione riflette il ruolo centrale dell'IA nella vita quotidiana e nel progresso globale, con la testata che sottolinea come, in quest'ultimo anno, l'IA sia diventata la risposta a molte domande, segnando un cambiamento significativo nel nostro modo di vivere e lavorare.

Per il Time “gli architetti dell’Intelligenza artificiale” sono la persona dell’Anno 2025. Negli ultimi dodici mesi «qualunque fosse la domanda, l’Ia era la risposta» scrive la testata. E parallelamente è cresciuta la consapevolezza «che non si potrà più tornare indietro». Le copertine. Per l’occasione, la rivista statunitense ha creato due copertine. Nella prima, la scritta “AI” viene rappresentata quasi come un edificio in costruzione al cui interno compaiono circuiti e ingranaggi. È circondata da un’impalcatura con tanto di operai con il casco e dirigenti che sembrano dare istruzioni. Nella seconda, seduti su una trave sospesa nel vuoto, sono raffigurati “gli architetti”: il ceo di Meta, Mark Zuckerberg; il ceo di AMD, Lisa Su; il ceo di xAI, Elon Musk; il presidente di Nvidia, Jensen Huang; il ceo di OpenAI, Sam Altman; il ceo di DeepMind Technologies, Demis Hassabis; il ceo di Anthropic, Dario Amodei; il codirettore dello Stanford’s Human-Centered Al Institute, Fei-Fei Li. 🔗 Leggi su Panorama.it