Il 15 gennaio Kate Middleton ha invitato al Castello di Windsor le campionesse della Nazionale inglese di rugby E si è lasciata andare a confidenze

Il 15 gennaio, al Castello di Windsor, Kate Middleton ha ricevuto le campionesse della Nazionale inglese di rugby, le England Red Roses. Durante l’incontro, la principessa si è mostrata cordiale e ha condiviso alcuni momenti di confidenza con le atlete. La scelta del colore rosso, simbolo della squadra, ha sottolineato l’importanza di questa occasione, evidenziando il sostegno della royal family allo sport femminile nel Regno Unito.

Non avrebbe potuto scegliere un altro colore per celebrare le campionesse del rugby inglese. Kate Middleton, principessa in rosso in mezzo alle England Red Roses, le Rose Rosse dell’Inghilterra. Con un outfit simbolicamente coordinato, la principessa del Galles, 44 anni, ieri ha accolto, al Castello di Windsor, le atlete della Nazionale inglese di rugby, reduci dalla vittoria nella Coppa del Mondo lo scorso autunno. Un’occasione per celebrare un trionfo storico, particolarmente sentito da Kate essendo lei da anni madrina della Rugby Football Union. Kate Middleton al Castello di Windsor con le regine del rugby (foto Getty Images) Già lo scorso settembre la futura regina non aveva voluto perdere l’opportunità di vedere in campo, dal vivo, le atlete. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il 15 gennaio Kate Middleton ha invitato al Castello di Windsor le campionesse della Nazionale inglese di rugby. E si è lasciata andare a confidenze... Leggi anche: Al castello con le rugbiste della nazionale inglese, Kate Middleton ha rivelato che le piace giocare a rugby con i figli: «Ma meglio evitare George!» Leggi anche: Kate Middleton celebra le Red Roses vincitrici della Coppa del Mondo di rugby femminile La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Kate Middleton e William, il nuovo annuncio del Palazzo; Kate Middleton, il pranzo (informale) con mamma Carole e la sorella Pippa: «Affascinante e radiosa»; Kate Middleton in rosso Alexander McQueen, il look incanta Windsor; Harry torna a Londra il 21 gennaio, ma William, Kate e Re Carlo non ci saranno: il viaggio per evitare di incontrarlo. Kate Middleton accoglie le star del rugby. Ma un piccolo “incidente” guasta la festa - Il 15 gennaio Kate Middleton ha invitato al Castello di Windsor le campionesse della Nazionale inglese di rugby. msn.com

