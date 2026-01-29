Il 1 febbraio torna la Domenica al museo | la mappa dei luoghi a ingresso gratuito

Il 1 febbraio torna la Domenica al museo. La giornata permette di visitare gratuitamente musei, gallerie, parchi e monumenti statali in tutta Italia. L’iniziativa del Ministero della Cultura si ripete ogni prima domenica del mese, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire o riscoprire le bellezze del patrimonio culturale senza spendere.

Firenze, 29 gennaio 2026 – Il 1 febbraio torna la Domenica al museo. Nuovo appuntamento dunque con l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato. Come di consueto molti dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e dei nuovi Musei autonomi diffusi su tutto il territorio regionale saranno aperti gratuitamente con le mostre temporanee ancora in corso, visite tematiche e iniziative. Firenze, la mostra dei record sul Beato Angelico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 1 febbraio, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali saranno aperti gratuitamente.

Domenica al Museo torna anche il 1° febbraio, con ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

