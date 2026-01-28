Domenica al Museo | anche il 1° febbraio ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Domenica al Museo torna anche il 1° febbraio, con ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. L’iniziativa del Ministero della Cultura prosegue così anche nel 2026, offrendo a tutti la possibilità di visitare le principali attrazioni culturali senza spendere. La giornata è pensata per invitare più persone a scoprire e riscoprire il patrimonio italiano.

Proseguono gli appuntamenti del 2026 con "Domenica al Museo", l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 1° febbraio i musei liguri aprono le porte al pubblico. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura (9-19), con accesso su prenotazione dove previsto. Per quanto riguarda Genova, i musei aderenti sono Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

