Milano imprenditore immobiliare 54enne romeno morto precipitato da 4° piano di palazzo in via Nerino 8 ipotesi omicidio – VIDEO
Un imprenditore immobiliare romeno di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio in via Nerino 8, a Milano. La custode dello stabile ha riferito di aver udito un forte rumore prima del tragico incidente. Attualmente, si indaga per chiarire le cause del decesso, con l’ipotesi di omicidio al centro delle verifiche.
È la custode del palazzo storico di via Nerino 8, accanto alla sede de Il Giornale d'Italia, nel cuore delle "Cinque Vie", la prima a sentire il tonfo sordo di un corpo che cade dal quarto piano. Un volo di più di dieci metri nel cortile interno. A terra resta il cadavere di un uomo di 54 anni arriv.
Precipita dall’ultimo piano di un palazzo in centro a Milano, 54enne trovato morto: la pista dell’omicidioUn uomo di 54 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio nel centro di Milano, in via Nerino.
Precipitato nel cortile di via Nerino: chi è il morto? La pista sull’identità: manager di una società immobiliareUn uomo è deceduto dopo essere precipitato nel cortile di via Nerino 8 a Milano.
Precipita dall’ultimo piano di un palazzo, morto un imprenditore: l’ipotesi dell’incontro d’affari finito maleStando a quanto appreso da Fanpage.it, l'uomo di 54 anni che è precipitato dall'ultimo piano di un palazzo in via Nerino (Milano) sarebbe un imprenditore ... fanpage.it
