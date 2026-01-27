Milano-Cortina | Lupi ' presenza Ice inopportuna e superflua'
La presenza di agenti Ice durante eventi come Milano-Cortina viene considerata superflua, poiché la sicurezza nazionale è affidata alle forze di polizia italiane, che garantiscono standard elevati di professionalità e preparazione.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La presenza di agenti Ice in Italia sarebbe superflua, perché come sempre avviene nel corso dei grandi eventi internazionali, la sicurezza sarà garantita dalle nostre forze di polizia, con personale dall'addestramento e dalla professionalità eccezionali. Ogni delegazione straniera sceglie autonomamente a quali corpi affidare la scorta dei propri rappresentanti, ma in questo momento la presenza di uomini dell'Ice in Italia sarebbe inopportuna”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione riguardo alla presenza dell’Ice durante le Olimpiadi Milano-Cortina, sottolineando che gli Stati Uniti possono collaborare con le autorità italiane per la sicurezza, ma l’impiego di agenti dell’Ice rappresenta una decisione politica che non condividono.
Il presidente della Lombardia, Fontana, ha confermato che forze dell'Ice saranno presenti in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, per monitorare eventuali minacce.
