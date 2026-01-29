I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi I due fratelli non conoscevano l’anziano | le ferite sui corpi e le ipotesi

I tre cacciatori trovati morti sui Nebrodi erano estranei tra loro. I corpi sono stati scoperti ieri nelle campagne di Montagnareale. Le ferite sui cadaveri e i primi rilievi suggeriscono che si tratta di un episodio difficile da ricostruire, in attesa degli esiti dell’autopsia e dei rilievi balistici. Gli uomini non si conoscevano, e ancora non si sa cosa abbia portato alla loro morte.

Saranno l’ autopsia e gli accertamenti balistici a chiarire la dinamica della morte dei tre cacciatori – Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni – i cui corpi senza vita sono stati trovati ieri, mercoledì 28 gennaio, nelle campagne di Montagnareale, nel territorio dei Nebrodi, in provincia di Messina. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che nella notte hanno sentito una decina di persone, fra cui un amico di Gatani, proprio perché era solito andare a caccia con lui. Gli inquirenti stanno cercando di capire se fosse lì nel bosco o per quale motivo non è andato a caccia con l’anziano proprio il giorno in cui è stato ucciso.🔗 Leggi su Open.online

