Questa mattina, sulla zona boschiva di Montagnareale, nel Messinese, sono stati trovati i corpi di tre persone. Due di loro sono fratelli, mentre il terzo è un uomo di 82 anni. Tutti e tre avevano un fucile con sé, ma ancora non si sa cosa sia successo. La polizia sta indagando per capire se si tratta di un incidente, una lite o qualcosa di più grave. La zona è stata isolata e si cerca di ricostruire gli ultimi momenti delle vittime.

Giallo sui Nebrodi, dove in una zona boschiva di Montagnareale (Messina) sono stati trovati i cadaveri di tre persone uccise con colpi di arma da fuoco. Si chiamavano Antonio Gatani, Davis Pino e Giuseppe Pino.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Nebrodi Uccisioni

Questa mattina, i carabinieri hanno scoperto i corpi di tre cacciatori nel bosco di Montagnareale, nei Nebrodi.

Una mattina di terrore nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina.

Ultime notizie su Nebrodi Uccisioni

Argomenti discussi: Messina, 3 cadaveri crivellati di colpi trovati in bosco Montagnareale; Chi sono i 3 cacciatori trovati morti sui Nebrodi: 2 fratelli e un 82enne, tutti avevano un fucile

