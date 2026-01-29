I tesori di Modena aperti e visitabili gratuitamente per San Geminiano

Oggi i visitatori possono entrare gratuitamente nei luoghi del sito Unesco di piazza Grande, a Modena. L’ingresso è su prenotazione e fino a esaurimento posti. È un’occasione per scoprire i tesori della città senza spendere un euro.

Per tutta la giornata è garantito l'ingresso gratuito ai luoghi del sito Unesco di piazza Grande, con accesso su prenotazione fino all'esaurimento dei posti disponibili. È possibile salire sulla Torre Ghirlandina dalle 9.30 alle 18.30, mentre il Duomo rimane aperto per le celebrazioni religiose

