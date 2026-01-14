Concerto di San Geminiano Nicola Piovani protagonista in Duomo

Il concerto di San Geminiano 2026 si svolgerà nel Duomo di Modena, con Nicola Piovani come protagonista. Promosso dalla Fondazione di Modena in occasione della festa del patrono, l’evento vedrà il noto pianista, compositore e direttore d’orchestra esibirsi in un appuntamento musicale tradizionale. L’iniziativa rappresenta un momento di cultura e spiritualità, offrendo al pubblico un’opportunità di ascolto qualificato in un contesto storico e religioso.

Sarà Nicola Piovani il protagonista del tradizionale concerto di San Geminiano per l'anno 2026. L'appuntamento, promosso anche quest'anno da Fondazione di Modena in occasione della festa del santo patrono, vedrà la presenza dell'acclamato pianista, compositore e direttore d'orchestra tra i più.

