In Val di Magra cresce la preoccupazione per il disegno di legge 85, che prevede un riordino del servizio sanitario regionale. Un Manifesto per la sanità locale evidenzia come questa riforma possa ridurre i servizi sul territorio, suscitando attenzione e timori tra le comunità. Un incontro urgente con la conferenza dei sindaci è stato convocato per discutere e motivare le preoccupazioni.

Un incontro urgente con la conferenza dei sindaci per esprimere e motivare le preoccupazioni derivanti dal disegno di legge 85, ovvero le disposizioni di riordino del servizio sanitario regionale, discusse ieri e oggi in Consiglio regionale. Questa la richiesta che il Manifesto per la sanità locale ha inoltrato pochi giorni fa ai sindaci della Val di Magra – Cristina Ponzanelli, Paola Sisti, Katia Cecchinelli, Alessandro Silvestri e Umberto Galazzo – in vista dell’incontro convocato dalla Regione per lunedì 15 dicembre, alle 17.30, proprio per discutere della riforma sanitaria negli uffici di piazza De Ferrari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venti di guerra in Val di Magra. Il Manifesto per la sanità locale: "Meno servizi sul territorio"

