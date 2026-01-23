Servizi sul territorio Una Casa di comunità anche per la zona Sud

A fine marzo, in Toscana, saranno operative le prime settanta case di comunità, tra cui una anche nella zona Sud. Questi servizi mirano a rafforzare l’assistenza territoriale, offrendo un punto di riferimento stabile e accessibile per i cittadini. La realizzazione di queste strutture rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino alle esigenze delle comunità locali, garantendo servizi di prossimità e continuità assistenziale.

Alla fine del mese di marzo saranno pronte le prime settanta case di comunità in Toscana. Parola di Monia Monni, assessora regionale alla sanità. E in questo consistente elenco ci sono anche le strutture che rafforzeranno il servizio sul territorio pratese. "A Prato sono previste nell’immediato quattro case di comunità finanziate con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza ) – ha avuto modo di dire l’assessora regionale ai microfoni di Tv Prato all’incontro di Ri-Generazione promosso dal Pd al circolo Arci di Paperino per martedì sera – C’è una situazione particolare a Prato, soprattutto per quanto riguarda la sanità territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sanita’: Cartaginese (Lega) inaugurata Casa della comunita’ Morena, piu’ servizi sul territorioLa Regione Lazio continua a rafforzare la sanità di prossimità con l’apertura della Casa della Comunità di Morena a Ciampino.

