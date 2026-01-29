I saldi di fine stagione Bilancio in chiaroscuro | Vendite ok però

I saldi di fine stagione sono iniziati da un mese, ma i commercianti del centro non sono tutti soddisfatti. Le vendite sono andate bene, ma non abbastanza da considerare il bilancio positivo al 100%. Alcuni negozianti segnalano ancora parecchie scorte e un calo di clienti rispetto agli anni scorsi. La situazione resta incerta e ancora tutta da valutare.

Un bilancio in chiaro scuro quello dei saldi invernali a un mese dall’inizio. Ascoltando direttamente alcuni dei commercianti dei negozi del centro, sono emersi segnali contrastanti. Se da un lato alcuni parlano di risultati in linea con lo scorso anno e di una clientela più o meno sempre fedele, dall’altro emergono malcontento e difficoltà legati al calendario delle varie promozioni, al peso degli acquisti ormai fatti nella maggior parte dei casi online e ai flussi sempre più concentrati verso i centri commerciali. Il bilancio negativo è inoltre fortemente condizionato dagli effetti del Black Friday, il famoso ’venerdì nero’, che da un giorno (nel 2025 è stato il 28 novembre) ha finito per "occupare quasi un mese intero, fino ad arrivare al Natale, penalizzando i saldi" a detta di alcuni commercianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I saldi di fine stagione. Bilancio in chiaroscuro: "Vendite ok, però..." Approfondimenti su Saldi Invernali Domani partono i saldi invernali di fine stagione Domani, 3 gennaio 2026, inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali ad Arezzo. Saldi di fine stagione, oggi si parte. Per Confcommercio è troppo presto I saldi di fine stagione sono stati inaugurati oggi, anche se per molti commercianti monzesi rappresentano un anticipo rispetto ai tempi tradizionali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Saldi Invernali Argomenti discussi: I saldi di fine stagione. Bilancio in chiaroscuro: Vendite ok, però...; ? Saldi invernali, è assalto ai negozi: le regole d'oro per non farsi fregare; Saldi invernali: avvio cauto nei negozi. Scontrino medio intorno agli 80 euro; Saldi Invernali senza squilli di tromba, commercianti foggiani pronti al rush finale del 50%: Siamo fiduciosi. I saldi di fine stagione. Bilancio in chiaroscuro: Vendite ok, però...Per i commercianti il ricorso massiccio agli sconti e la concorrenza dei centri commerciali sono i principali ostacoli da superare. lanazione.it Prezzi già bassi? AliExpress li taglia ancora con saldi e couponCon una nuova promo valida fino al 29 gennaio, Aliexpress mette in campo i saldi di fine stagione. I suoi prezzi diminuiscono ancora di più con i coupon. tomshw.it Saldi invernali a Civitavecchia, il bilancio parziale di Confcommercio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.