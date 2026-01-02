Domani partono i saldi invernali di fine stagione

Domani, 3 gennaio 2026, inizia ufficialmente la stagione dei saldi invernali ad Arezzo. Un’opportunità per approfittare di sconti su abbigliamento, calzature e altri prodotti, rispettando le modalità previste dalla normativa vigente. I saldi rappresentano un momento importante per rinnovo del guardaroba e acquisti mirati, con offerte che dureranno fino a esaurimento delle scorte.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Al via la corsa agli acquisti a prezzi scontati. Sabato 3 gennaio iniziano i saldi di stagione. Occasione per fare shopping per le strade e le piazze delle città ed assaporare il piacere di acquistare nei negozi di vicinato. Il consumatore riscopre il negozio fisico come luogo dove scegliere i capi da indossare. Si cercano prodotti utili per il quotidiano e per l'inverno: scarpe, maglioni, gonne e pantaloni i più desiderati. "Tra gli aretini" spiega la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi "c'è chi già ha fissato sulla lista dei desideri i capi da acquistare. Ad Arezzo l'avvio dei saldi invernali coinciderà anche con il weekend di Fiera Antiquaria e con il periodo finale della Città del Natale.

