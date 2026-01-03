Saldi di fine stagione oggi si parte Per Confcommercio è troppo presto
I saldi di fine stagione sono stati inaugurati oggi, anche se per molti commercianti monzesi rappresentano un anticipo rispetto ai tempi tradizionali. Secondo Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio, questa scelta potrebbe risultare prematura, poiché si svolgono ancora molte settimane prima dell’arrivo della primavera. La decisione di anticipare i saldi suscita diverse opinioni tra gli esercenti, che valutano attentamente le strategie di vendita più efficaci per questa fase dell’anno.
Saldi di fine stagione, ma di fatto a metà inverno: troppo presto a detta dei commercianti monzesi. "I saldi dal 3 gennaio sono decisamente prematuri – osserva Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio –. Neanche il tempo di finire le feste ed è già ora di cambiare i cartellini. Ciò ha richiesto un super lavoro per i dipendenti e, laddove non ci siano, per i titolari che subito dal primo giorno dell’anno hanno dovuto rimettersi al lavoro". La legge regionale stabilisce l’inizio dei saldi il primo sabato di gennaio, ma quest’anno è arrivato fin troppo presto e Confcommercio lo ha fatto notare a Regione Lombardia, chiedendo di modificare la normativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
