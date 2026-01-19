Papilloma virus per gli uomini over 45 i rischi ora sono più alti | ecco perché
Il papilloma virus (HPV) è noto principalmente per il suo impatto sulle donne, ma negli ultimi anni si è evidenziato un aumento dei rischi anche tra gli uomini over 45. Questa fascia di età, una volta considerata meno vulnerabile, presenta ora una maggiore probabilità di sviluppare complicazioni legate all'infezione. È importante conoscere i fattori di rischio e le modalità di prevenzione per affrontare questa crescente realtà, anche per la salute maschile.
Per anni il Papilloma virus (Hpv) è stato associato quasi esclusivamente alla sfera della salute femminile. Oggi però gli scenari sono profondamente mutati e i dati mostrano un aumento del rischio anche tra gli uomini over 45, una fascia d'età considerata marginale per la diffusione dell'infezione fino a pochi decenni fa. La scarsa copertura vaccinale tra queste coorti, ma anche cambiamenti profondi nelle abitudini relazionali, separazioni più frequenti e una maggiore mobilità tra partner hanno contribuito a riscrivere l'intero quadro epidemiologico. Il Papilloma virus non può più essere considerato un'infezione per lo più femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Papilloma Virus, il ginecologo: «Le donne tendono talvolta a sottovalutare l’HPV perché non sanno che la maggioranza dei maschi è portatore di uno o più ceppi. Il Pap test? Non sempre basta»Durante il mese internazionale di sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina, il ginecologo Carlo Antonio Liverani evidenzia l'importanza di una corretta prevenzione dell'HPV.
7 falsi miti sul Papilloma virus - L’infezione sessualmente trasmissibile da virus del papilloma umano (HPV) è in gran parte prevenibile. nationalgeographic.it
Papilloma virus: il vaccino efficace anche contro i tumori. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme alla professoressa Rosa De Vincenzo, ginecologa al Policlinico universitario Fondazione Agostino Gemelli di Roma. Tra poco a #Elisir. x.com
Il contagio da Papilloma Virus Umano (HPV) rappresenta l'infezione sessualmente trasmessa più diffusa nel mondo. Ogni anno in Italia si effettuano oltre 2.000 nuove diagnosi di tumore del collo dell’utero. Forse non tutti sanno, però, che l’infezione può riguar - facebook.com facebook
