Papilloma virus per gli uomini over 45 i rischi ora sono più alti | ecco perché

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il papilloma virus (HPV) è noto principalmente per il suo impatto sulle donne, ma negli ultimi anni si è evidenziato un aumento dei rischi anche tra gli uomini over 45. Questa fascia di età, una volta considerata meno vulnerabile, presenta ora una maggiore probabilità di sviluppare complicazioni legate all'infezione. È importante conoscere i fattori di rischio e le modalità di prevenzione per affrontare questa crescente realtà, anche per la salute maschile.

Per anni il Papilloma virus (Hpv) è stato associato quasi esclusivamente alla sfera della salute femminile. Oggi però gli scenari sono profondamente mutati e i dati mostrano un aumento del rischio anche tra gli uomini over 45, una fascia d'età considerata marginale per la diffusione dell'infezione fino a pochi decenni fa. La scarsa copertura vaccinale tra queste coorti, ma anche cambiamenti profondi nelle abitudini relazionali, separazioni più frequenti e una maggiore mobilità tra partner hanno contribuito a riscrivere l'intero quadro epidemiologico. Il Papilloma virus non può più essere considerato un'infezione per lo più femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

papilloma virus per gli uomini over 45 i rischi ora sono pi249 alti ecco perch233

© Gazzetta.it - Papilloma virus, per gli uomini over 45 i rischi ora sono più alti: ecco perché

Papilloma Virus, il ginecologo: «Le donne tendono talvolta a sottovalutare l’HPV perché non sanno che la maggioranza dei maschi è portatore di uno o più ceppi. Il Pap test? Non sempre basta»Durante il mese internazionale di sensibilizzazione sul tumore della cervice uterina, il ginecologo Carlo Antonio Liverani evidenzia l'importanza di una corretta prevenzione dell'HPV.

Leggi anche: Pensioni, perché a dicembre 2025 gli assegni sono più alti e chi avrà l’aumento maggiore

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

papilloma virus7 falsi miti sul Papilloma virus - L’infezione sessualmente trasmissibile da virus del papilloma umano (HPV) è in gran parte prevenibile. nationalgeographic.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.