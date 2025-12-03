Colli bolognesi il limite scende a 50 chilometri all’ora Il Comune | Vogliamo strade più sicure

Bologna, 2 dicembre 2025 – Dopo la Città 30 in buona parte dell’area cittadina, sui Colli bolognesi cantati da Cesare Cremonini "arriva la zona 50 ”. Lo annuncia l’assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello, in un luogo iconico per i bolognesi: l’ingresso del sentiero dei Bregoli a pochi passi dal Santuario di San Luca. “Da una parte abbiamo la Città 30, da qui in avanti – dice sotto il cartello ‘zona 50’ – partiranno i limiti a 50 chilometri orari che interesseranno tutta la zona collinare extraurbana. Parliamo di 82,6 chilometri di strade, comprendendo tre quartieri della città: Porto-Saragozza, Savena e Santo Stefano ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colli bolognesi, il limite scende a 50 chilometri all’ora. Il Comune: “Vogliamo strade più sicure”

Le festività al Fienile Fluò si avvicinano e abbiamo definito le nostre aperture speciali. Saremo felici di accogliervi per condividere pranzi luminosi e cene intime, immersi nella quiete dei colli bolognesi. Christmas openings : 8 dicembre - a pranzo e a cena 25 - facebook.com Vai su Facebook

Colli bolognesi: 16 parchi da scoprire e da vivere in mezzo alla natura - Bologna, 7 aprile 2025 – Il ruolo dei colli nella simbiosi con la città è quello di un polmone fatto di verde e tranquillità a solo pochi minuti dal centro. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Andar per frantoi e per vigneti sui Colli Bolognesi - La stagione autunnale è tra le migliori interpreti dei Colli Bolognesi, quando il paesaggio si trasforma in un affresco dorato, profumato d’uva e olive. Da huffingtonpost.it

