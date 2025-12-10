Lo 0,01% ha tre volte più ricchezza della metà più povera dell’umanità Ma la disuguaglianza non è inevitabile | è una scelta politica dei governi

La crescente disuguaglianza economica, con lo 0,01% della popolazione che detiene tre volte più ricchezza della metà più povera del mondo, rappresenta una sfida urgente. Questa problematica, spesso ignorata come inevitabile, dipende invece da scelte politiche e può essere affrontata attraverso azioni concrete. È tempo di trasformare il dibattito in interventi efficaci per un futuro più equo.

La lotta alla disuguaglianza, ormai un' emergenza globale, non può e non deve essere solo materia su cui si esercitano think tank e convegni accademici. È una scelta politica ed è la politica a doversene assumere la responsabilità. È il messaggio che arriva dal World Inequality Report 2026, la nuova indagine del World Inequality Lab, osservatorio co-diretto da Lucas Chancel, Thomas Piketty e Rowaida Moshrif, con Facundo Alvaredo, Emmanuel Saez e Gabriel Zucman alla guida scientifica: il gotha mondiale della ricerca sul tema. La loro analisi aggiornata conferma ancora una volta che quando i governi rinunciano alla progressività fiscale e alla redistribuzione, i divari tra ricchi e poveri si allargano.