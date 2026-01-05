Programmi TV 5 gennaio 2026 | film fiction e intrattenimento

Ecco la guida ai programmi TV del 5 gennaio 2026, con una selezione di film, fiction e intrattenimento. Tra le proposte, su Rai 1 va in onda “Ogni promessa è debito”, mentre Canale 5 propone “Io sono Farah”. Su Iris, sarà possibile vedere “Fuga per la vittoria”. Un elenco utile per pianificare la serata con attenzione e senza sorprese.

Guida ai programmi TV del 5 gennaio 2026: "Ogni promessa è debito" su Rai 1, "Io sono Farah" su Canale 5, "Fuga per la vittoria" su Iris. La serata televisiva del 5 gennaio 2026 offre su Rai 1 il teatro popolare con Ogni promessa è debito, una commedia dal sapore partenopeo che unisce leggerezza e tradizione, mentre Rai 2 rilancia il suo docu?reality di punta, Il collegio 9, con una nuova classe catapultata negli anni Ottanta. Rai 3, invece, propone cinema d'autore con Il ragazzo e l'airone, l'ultimo capolavoro d'animazione firmato Studio Ghibli. Sul fronte Mediaset, Canale 5 continua a investire sulla serialità con Io sono Farah, una fiction intensa e drammatica, mentre Italia 1 mantiene la sua vocazione family con il cult natalizio Mamma, ho riperso l'aereo.

