In diverse zone del pianeta, grandi aree un tempo utilizzate o contaminate da attività pericolose ora sono interdette all’uso umano. Questi territori, spesso lasciati dall’uomo dopo conflitti o incidenti, sono diventati zone di nessuno, dove la natura cerca di riprendersi i suoi spazi.

In molte parti del mondo, vasti territori contaminati da attività pericolose o belliche sono via via diventati off-limits per la vita degli umani. In nostra assenza vi hanno trovato rifugio tante specie di fauna e flora. Sono così nati i parchi detti involontari o «Involuntary parks» – ne tratta lungo articolo di Annelise Giseburt per il sito «Mongabay». Ecco alcuni esempi. La zona di esclusione di Chernobyl in Ucraina: dopo la tragedia del 1986 sono tornati i lupi (e la guerra tutto intorno). Negli Usa, l’area cuscinetto di 80.000 ettari intorno al sito Hanford Reach per la lavorazione del plutonio per gli ordigni nucleari, fino al 1987: lasciata indisturbata, la steppa si è popolata di tante specie; è poi diventata un parco formale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - I parchi «involontari» nel mondo

Approfondimenti su Parchi Involontari

Nelle ultime settimane, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Parchi Involontari

Conflitti umani creano parchi involontari, rifugi inaspettati per la fauna selvatica.Parchi Involontari: Un Paradosso Naturale I parchi involontari, aree diventate in gran parte inabitabili per gli esseri umani a causa di contaminazione ... sicilianews24.it

Sei in regola con le normative sulla sicurezza Verifica la corretta applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno della tua attività. Anche situazioni di involontaria disattenzione possono comportare sanzioni e - facebook.com facebook