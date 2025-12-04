Spaccio nei parchi e nel centro sportivo tre arresti

Bolognatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era nascosto dietro un cespuglio del parco delle Caserme Rosse quando gli agenti lo hanno bloccato, pochi istanti dopo la cessione di una dose di cocaina. È uno dei tre arresti messi a segno dalla Squadra mobile negli ultimi giorni in tre diverse zone della città, tutti per spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

spaccio nei parchi e nel centro sportivo tre arresti

© Bolognatoday.it - Spaccio nei parchi e nel centro sportivo, tre arresti

Leggi anche questi approfondimenti

Bivacchi e spaccio in centro a Pesaro. «Chi vive in zona stazione ha paura a uscire la sera» - PESARO Passata l’euforia e l’effetto maquillage dell’anno da Capitale della Cultura, ecco che rispuntano da un quartiere all’altro vecchi e nuovi problemi. Riporta corriereadriatico.it

Spaccio nel centro storico di Viterbo, due arresti - La Squadra Mobile della questura di Viterbo, ha arrestato un 21enne e un 24enne, entrambi di origini egiziane, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Come scrive ansa.it

"Parchi e centro storico, potenziati i controlli" - Aumentano i controlli da parte della Polizia Locale di Sassuolo, soprattutto la sera, nei parchi e nelle zone più frequentate della città. Secondo ilrestodelcarlino.it

"Basta spaccio e degrado". Manifestazione in centro - SANTA CROCE"La scintilla della manifestazione è scattata nei giorni scorsi quando eravamo sul corso e un tossico mi ha fermato dicendomi ’sei Carmine Testa? Lo riporta lanazione.it

Rozzano, spaccio all’ex campo sportivo: un arresto. E allontanati occupanti abusivi dalle cantine Aler - Rozzano, 19 novembre 2025 – La scorsa notte la Polizia Locale è intervenuta presso l’ex campo sportivo di via Venezia. Si legge su ilgiorno.it

Centro di spaccio con crack room, polizia sequestra immobile - Agenti della squadra mobile della Questura di Catania hanno arrestato un 34enne e un 22enne per spaccio di sostanza stupefacente. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Parchi Centro Sportivo