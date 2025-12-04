Spaccio nei parchi e nel centro sportivo tre arresti

Era nascosto dietro un cespuglio del parco delle Caserme Rosse quando gli agenti lo hanno bloccato, pochi istanti dopo la cessione di una dose di cocaina. È uno dei tre arresti messi a segno dalla Squadra mobile negli ultimi giorni in tre diverse zone della città, tutti per spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Spaccio nei parchi e nel centro sportivo, tre arresti

