A Formia l' albero più alto d' Italia all' uncinetto

. Granny Plus supera gli oltre 16 metri ed è composto da 4.800 mattonelle intrecciate a mano; racconta una storia fatta di pazienza, di tempo donato, di mani che lavorano insieme per creare bellezza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Formia l'albero più alto d'Italia all'uncinetto

Natale a Formia acceso l'albero ad uncinetto più grande d'Italia | è alto oltre 16 metri.

