Sono molti gli eventi in programma durante il weekend lungo dell’Immacolata nel Comune di Abetone Cutigliano. All’Abetone Christmas Village oggi alle 17 trampolieri luminosi, mentre domani, alle 16.30, musica con Fabio Santi. Senza dimenticare mercatini, street food ed eventi per tutta la famiglia: i mercatini si terranno oggi e domani dalle 11 alle 19.30, poi ancora il 13 e 14 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Sempre al Christmas Village sabato 13 dicembre, alle 17, ci sarà Pomciti dj set, mentre domenica 14 dalle 16.30 Babbo Natale apre la sua casa e passa a salutare tutto il paese. Da non perdere, poi, sabato 20 dicembre, alle 16, alla Chiesa di San Leopoldo il concerto del coro gospel Joyful Voices. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un albero di Natale all’uncinetto

