I giudici bocciano ma apprezzano Il nodo della Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso del Comitato dei 15 contro la scelta del governo di fissare il referendum costituzionale per il 22 e 23 marzo. I giudici hanno giudicato il ricorso infondato, chiudendo così la battaglia legale senza lasciar spazio a ulteriori tentativi. La decisione mette fine a settimane di polemiche e discussioni sul calendario elettorale.

Vizio di riforma Spese divise anche con i comitati del Sì per «la complessità e la novità delle questioni». L'avvocato Adami: «La Corte dovrà prendere in esame anche il nostro quesito» Il ricorso del Comitato dei 15 contro la decisione del governo di fissare il referendum costituzionale al 22 e 23 marzo è «infondato». Ma il Tar del Lazio, nelle 33 pagine di sentenza pubblicate ieri, ammette ed esamina molti dei punti sollevati dai ricorrenti, tanto che alla fine dichiara le spese «compensate» tra tutti i soggetti coinvolti: non solo i 15, ma anche i comitati del Sì che si sono opposti e l'avvocatura dello stato, «attesa la complessità e la novità delle questioni sottoposte all'esame di questo Collegio».

