La Corte ha respinto il ricorso di Salvini sulla precettazione dello sciopero del 17 novembre 2023, ritenendo il provvedimento del Ministero dei Trasporti privo di motivazioni adeguate. La decisione si basa sull’assenza di una segnalazione preventiva da parte della Commissione di Garanzia, elemento fondamentale per giustificare la misura. La sentenza rappresenta un pronunciamento importante sulla legittimità delle precettazioni durante le agitazioni sindacali.

Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini ha imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023, “non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare”, ovvero “senza la previa segnalazione” da parte della Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità proposta da Cgil e Uil. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scioperi, i giudici bocciano (ancora) Salvini sulla precettazione: non adeguatamene motivata. Accolto ricorso Cgil e Uil

Leggi anche: Famiglia nel bosco ancora divisa, Salvini: "Assistenti sociali e giudici vadano nei campi rom"

Salvini sulla famiglia nel bosco di Palmoli: "Vergogna e sdegno per giudici pavidi"Matteo Salvini esprime forte indignazione sulla sentenza riguardante la famiglia nel bosco di Palmoli, criticando i giudici per la loro presunta indecisione e mancanza di coraggio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

I giudici bocciano Salvini sulla precettazione: non l’ha ben motivataIl Tar del Lazio boccia la decisione del ministro di arginare l’agitazione nel settore dei trasporti nel 2023. Una decisione che il Dicastero non ha motivato ... repubblica.it

SOLO COINCIDENZE In attesa della decisione dei giudici di Milano accadono eventi fuori dall'ordinario. Sia nel male che nel bene. Nel male: I sindacati promuovono scioperi che paralizzano Taranto e Genova per protestare contro la volontà del governo ch - facebook.com facebook