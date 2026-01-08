Giordani E’ finita con un’ archiviazione l’indagine dei carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale che ha esaminato la vicenda dello " Zanardi equestre ", la grande opera pittorica del disegnatore e fumettista Andrea Pazienza che nel 1985 "abbelliva" la "casetta" in legno intorno alla fontana Masini sottoposta a restauro. Quell’opera, come le altre tre che figuravano sugli altri lati, venne distrutta dagli operai a cui fu affidato il compito di rimuovere lo schermo temporaneo dei lavori. Ma non tutte finirono al macero: quel che restava del cavallo di Pazienza fu raccolto, ricomposto e ristrutturato (pur con evidenti pezzi mancanti) dal commercialista Riccardo Pieri, allora poco più che un ragazzo, che del fumettista era un appassionato estimatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Zanardi equestre, inchiesta archiviata. Ma resta il nodo della proprietà

