Zanardi equestre inchiesta archiviata Ma resta il nodo della proprietà
Giordani E’ finita con un’ archiviazione l’indagine dei carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale che ha esaminato la vicenda dello " Zanardi equestre ", la grande opera pittorica del disegnatore e fumettista Andrea Pazienza che nel 1985 "abbelliva" la "casetta" in legno intorno alla fontana Masini sottoposta a restauro. Quell’opera, come le altre tre che figuravano sugli altri lati, venne distrutta dagli operai a cui fu affidato il compito di rimuovere lo schermo temporaneo dei lavori. Ma non tutte finirono al macero: quel che restava del cavallo di Pazienza fu raccolto, ricomposto e ristrutturato (pur con evidenti pezzi mancanti) dal commercialista Riccardo Pieri, allora poco più che un ragazzo, che del fumettista era un appassionato estimatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
