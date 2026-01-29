I gioielli rubati al Louvre sono ricomparsi alle sfilate di Parigi | ecco come è stato possibile

I gioielli rubati al Louvre lo scorso ottobre sono tornati a fare notizia, questa volta sulle passerelle di Parigi. Durante la Couture Week, alcuni di quei pezzi sono stati mostrati di nuovo, lasciando tutti perplessi. La domanda rimane: come sono finiti lì? E se saranno mai ritrovati i pezzi originali.

Chissà se i gioielli rubati al Louvre lo scorso ottobre verranno mai ritrovati davvero. Intanto, alla Couture Week, sono tornati sotto i riflettori. Non perchè siano stati finalmente recuperati, ma perché qualcuno li ha indossati in prima fila alla sfilata Schiaparelli Haute Couture primavera-estate 2026. Delle repliche dichiarate, ostentate e volutamente più opulente degli originali. È il colpo di genio firmato Daniel Roseberry, direttore creativo della maison, che ha trasformato una delle rapine più clamorose degli ultimi anni in un gesto di moda consapevole e spettacolare, portando in scena reinterpretazioni dei gioielli appartenuti all’imperatrice Eugénie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

