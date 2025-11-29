L’Agenzia anticorruzione ucraina non ha trovato i gioielli rubati al Louvre

Da alcuni giorni circola sui social un presunto video del NABU, l’Agenzia nazionale anticorruzione ucraina, che mostrerebbe il ritrovamento della famosa collana di smeraldi di Maria Luisa d’Austria, rubata al Louvre nell’ottobre 2025. Secondo numerosi post, i gioielli sarebbero emersi durante una perquisizione nell’appartamento dell’imprenditore ucraino Timur Mindich, coinvolto in un grande scandalo di corruzione. Il video, condiviso da account francesi, inglesi, tedeschi e italiani, raccogliendo milioni di visualizzazioni. Ma l’intera storia è falsa: il filmato è un collage di immagini fuori contesto e altre manipolate. 🔗 Leggi su Open.online

