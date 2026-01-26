Recentemente, i gioielli rubati al Louvre sono tornati all'attenzione del pubblico attraverso l'alta moda parigina. Daniel Roseberry, stilista di Schiaparelli, ha condiviso con Vanity Fair alcuni dettagli delle prove degli abiti in vista della sfilata alla Settimana dell'Haute Couture di Parigi. Un collegamento tra arte, storia e moda che sottolinea come il passato possa influenzare le creazioni contemporanee.

Sta parlando di un ensemble composto da una gonna a tubino nera e un top color carne chiarissima, decorato con fiori applicati, che lui ha battezzato Infanta Terrible, perché gli dà insieme l’idea di un dipinto con una principessa spagnola e quella di un personaggio dispettoso. Fin qui, tutto lineare, abbastanza couture, se non fosse che il bustier sfoggia una coda sporgente, da scorpione, che si incurva verso l’alto dalla parte bassa della schiena della modella fino a sovrastarle la testa. I fiori, tagliati a mano da un pizzo di cotone spagnolo, sembrano galleggiare sulla crinolina che avvolge la coda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ecco come i gioielli rubati al Louvre sono riemersi all’alta moda di Parigi

