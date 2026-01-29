I danni del maltempo Il futuro degli assessori di Roma ASCOLTA il podcast di oggi 29 gennaio

Questa mattina a Roma si parla dei danni causati dal maltempo e di come gli assessori si stanno preparando al futuro. Lorenzo Nicolini e Valerio Valeri hanno commentato le conseguenze delle ultime piogge e alluvioni, cercando di capire quali sono le priorità per la città. La puntata di oggi dura 15 minuti ed è disponibile su diverse piattaforme di streaming.

Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodaily Le notizie di oggi, giovedì 29 gennaio, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i.

