Senzatetto morto per il freddo a Roma Oggi c' è sciopero dei taxi ASCOLTA il podcast di oggi 13 gennaio

Ecco l’introduzione richiesta: Oggi a Roma si registra un tragico episodio legato al freddo, con un senzatetto deceduto. In contemporanea, si svolge uno sciopero dei taxi. Ti invitiamo ad ascoltare il podcast di oggi, martedì 13 gennaio 2026, con le notizie principali commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli. La rassegna stampa quotidiana di 15 minuti è disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme.

Ascolta su Spotify la puntata di oggi Le notizie di oggi, martedì 13 gennaio 2026, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i. Stelian, il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di Natale; Vittima del freddo, Stelian giovane senzatetto morto a Natale; Gianicolense, senzatetto morto per il freddo: il corpo ritrovato sotto un cumulo di rifiuti; Roma, cadavere trovato in un cassone metallico: probabile senzatetto morto per il freddo. Choc a Roma, clochard trovato morto in un cassone metallico - Il corpo scoperto da un passante vicino al capolinea del tram in via del Casaletto.

Gianicolense, senzatetto morto per il freddo: il corpo ritrovato sotto un cumulo di rifiuti x.com

- L'addio al senzatetto trovato morto - Lo scorso 29 novembre, nella casetta per gli attrezzi dove viveva, in zona Censer. #rovigo #lutto #senzatetto - facebook.com facebook

