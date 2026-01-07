I danni del maltempo a Roma È finito il Giubileo ASCOLTA il podcast di oggi 7 gennaio

Il maltempo ha causato danni a Roma, segnando la fine del Giubileo. In questa puntata di oggi, 7 gennaio 2026, Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli analizzano gli effetti delle condizioni meteorologiche sulla città. Ascolta il podcast gratuito di RomaTodaily, una rassegna stampa di 15 minuti disponibile su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altre piattaforme, per restare aggiornato sulle notizie di oggi.

Ascolta su Spotify la puntata di oggiLe notizie di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - I danni del maltempo a Roma. È finito il Giubileo. ASCOLTA il podcast di oggi 7 gennaio Leggi anche: Atac deve rimborsare i suoi abbonati. Roma Capitale diserta la fiera del libro. ASCOLTA il podcast di oggi 4 dicembre Leggi anche: Passi da gigante per lo stadio della Roma. Al via la Festa del Cinema. ASCOLTA il podcast di oggi 16 ottobre Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Le ultime novità; Maltempo, esonda il fiume Aniene a Roma. Chiusure e code sulla A1 per la neve, 400 mezzi in azione - Aggiornamento del 07 Gennaio delle ore 06:02; Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna; Maltempo Roma, allagamenti e strade chiuse: 200 interventi della Polizia Locale. Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Allerta arancione per il 6 gennaio sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. tg24.sky.it

Maltempo, a Roma 200 interventi della Polizia locale in 24 ore - A causa dell'ondata di maltempo, con la forte pioggia che si è abbattuta su Roma nelle ultime ore, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono ... msn.com

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilgazzettino.it

Emergenza maltempo a Tagliacozzo: danni alle abitazioni e disagi per i cittadini https://www.terremarsicane.it/emergenza-maltempo-a-tagliacozzo-danni-alle-abitazioni-e-disagi-per-i-cittadini/ #Attualità #Cronaca #Tagliacozzo #Ultimora - facebook.com facebook

A causa di danni da maltempo proseguono le deviazioni per i bus #Linea049, #Linea073 #Linea074, #Linea075, #Linea117 #Linea118, #Linea314, #Linea541, #Linea720, #Linea721, #Linea731, #Linea795, #Linea892, #Linea51, #Linea75, #Linea72, x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.