Quando una Hyundai fa dire wow a Porsche La casa tedesca ha imparato molto dalla Ioniq 5 N

La Ioniq 5 N come "ispirazione" per i futuri modelli di Porsche? È il risultato di una prova del responsabile Porsche per i modelli 911 e 718. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Quando una Hyundai fa dire "wow" a Porsche. La casa tedesca ha "imparato molto" dalla Ioniq 5 N

Altri contenuti sullo stesso argomento

Genesis, il marchio di lusso di Hyundai, sta sviluppando una sportiva in grado di competere con Ferrari e McLaren. Genesis Magma GT Concept è una Supercar con motore centrale che dovrebbe arrivare nel 2028. Le ambizioni della casa automobilistica core - facebook.com Vai su Facebook

Quando una Hyundai fa dire "wow" a Porsche. La casa tedesca ha "imparato molto" dalla Ioniq 5 N - È il risultato di una prova del responsabile Porsche per i modelli 911 e 718 ... dmove.it scrive