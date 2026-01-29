Homan | Resto a Minneapolis finché problema non sarà risolto

Il responsabile delle frontiere statunitense, Tom Homan, ha annunciato che resterà a Minneapolis finché le questioni legate all’immigrazione non saranno sistemate. È arrivato in città su incarico diretto di Donald Trump e ha detto chiaramente che non lascerà il posto finché i problemi non saranno risolti.

Il cosiddetto 'zar delle frontiere' Tom Homan, inviato dal presidente Usa Donald Trump lunedì a Minneapolis per prendere le redini del giro di vite sull'immigrazione in Minnesota, ha dichiarato in conferenza stampa che resterà "finché il problema non sarà risolto".

