ho abbassato la serranda i costi erano diventati alti

Quasi due anni fa, Alice Branzanti ha deciso di chiudere la sua erboristeria Le radici, che si trovava sotto i portici di via Diaz. La serranda si è abbassata perché i costi erano diventati troppo alti e non valeva più la pena continuare. Da allora, l’attività non è più aperta e la strada ha perso un punto di ritrovo per molti clienti.

Sono passati quasi due anni da quando Alice Branzanti ha abbassato la saracinesca dell'erboristeria Le radici, sotto i portici di via Diaz. Ora, con il fratello, ha preso le redini del negozio di famiglia, l'Antica fioreria in via Canneti. Branzanti, quando è avvenuta la chiusura? "A marzo del 2024". Una decisione sofferta? "Molto, ma c'erano tante ragioni. In primis i costi, che sono altissimi. Nessuno è venuto incontro alle mie e alle nostre necessità: uso il plurale perché penso che tanti vivano questa situazione". Colpa degli affitti? "Gli affitti sono alti e dal 2020 sono aumentate molte spese, come quelle per la corrente elettrica.

